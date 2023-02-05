Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

После боя Емельяненко-старшего поддержали легенды ММА.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, состоялся турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко провел последний бой в карьере против Райана Бейдера. Поединок стал реваншем: в январе 2019-го Последний Император проиграл американцу нокаутом на 35-й секунде и упустил шанс стать чемпионом.

За четыре года Федор провел только два поединка. В канун 2020 года он нокаутировал Куинтона Джексона, а осенью 2021-го вырубил Тимоти Джонсона — оба боя закончились в первом раунде. Поединок с Джонсоном состоялся в Москве и мог бы стать красивым завершением карьеры, но Федор не спешил с заявлениями. Емельяненко хотел уйти не просто победителем, а с поясом чемпиона, который он отобрал бы у Бейдера.

Райан Бейдер и Федор Емельяненко. Фото Global Look Press

Райан за тот же период в четыре года подрался пять раз. После победы над Федором случился тычок в глаз в поединке с Чейком Конго, из-за чего бой признали несостоявшимся. Затем Бейдер проиграл пояс в полутяжах Вадиму Немкову, после чего сфокусировался на возвращении титула, став участником Гран-при.

После победы над Лиоту Мачидой американец встретился в четвертьфинале с Кори Андерсоном и продержался 51 секунду, провалив попытку отомстить Немкову. Зато получилось побить другого ученика Федора: Валентин Молдавский встретился с Бейдером на правах временного чемпиона в тяжелом весе и проиграл решением судей. А в мае 2022-го Бейдер провел второй бой с Конго, и в этот раз победил.

Несмотря на случившееся в первом поединке, между соперниками не чувствовалось реального напряжения и тем более вражды. Федор говорил на пресс-конференции, что надеется победить и забрать пояс. Бейдер лишь констатировал, что находится перед этим боем в роли злодея, и прекрасно это осознает.

Первый удар в поединке был за Федором, но спустя минуту после начала раунда Бейдер отправил Федора в нокдаун и из позиции халф-гарда доносил до него удар за ударом. Последний Император защищался до последнего, но бой был остановлен, когда Херб Дин увидел, что российский боец уже не в состоянии оказывать сопротивление. Прощальный поединок Федора закончился в первом раунде на отметке 2 минуты и 30 секунд.

Райан Бейдер защитил пояс и стал первым бойцом, кому удалось победить Федора Емельяненко два раза. После боя Бейдер отдал уважение Федору, а в клетку вышли легенды, многие из которых бились с Последним Императором: Куинтон Джексон, Чак Лиддел, Марк Коулман и другие. Федор же не выглядел слишком расстроенным — он перенес поражение спокойно.

Федор Емельяненко положил перчатки на центр клетки.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать, дорогие друзья. С другой стороны, я рад, что вы болели за меня. Я очень благодарен моим друзьям, что они пришли сюда, я очень рад вас видеть. Эти люди как никто меня понимает. Я закончил, спасибо всем», — после этих слов Последний Император положил перчатки в центр клетки.