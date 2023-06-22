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Сегодня, 15:45

Илон Маск и Марк Цукерберг хотят подраться в клетке. Дана Уайт организует?

Отдел единоборств «СЭ»
Предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг.
Илон Маск и Марк Цукерберг.
Фото Global Look Press, Соцсети
Telegram Дзен
Конфликт начался из-за новой соцсети.

Пока в российских фрик-промоушенах у матчмейкеров заканчиваются идеи, каких еще знаменитостей свести в клетке, в США назревает самое большое противостояние XXI века. Конфликт разгорелся между боссами двух заблокированных в России социальных сетей: Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Инициативу проявил владелец Twitter: Маск вызвал Цукерберга на поединок в клетке, потому что остался недоволен новым возможным проектом Цукерберга. Как сообщается, новая соцсеть называется Threads, сильно напоминает Twitter и должна составить ему конкуренцию в своем сегменте. После того как один из пользователей напомнил Маску, что 39-летний босс компании Meta (признана в РФ экстремистской) занимается джиу-джитсу, Илон только отмахнулся: «Я готов к матчу в клетке, если он тоже».

Марк Цукерберг на турнируе про джиу-джитсу.
Фото Соцсети

Цукерберг отреагировал в сторис: он поделился скриншотом вызова Маска и написал: «Send me location» («Отправь мне местоположение» — с англ). Уверенность Марка можно понять: в мае он впервые принял участие в соревнованиях по БЖЖ и даже взял там медали. Ранее Цукерберг тренировался по ММА с бойцом Bellator Кхаем Ву, и медиамагнат выглядел не стыдно даже в стойке. А недавно, еще до ссоры с Маском в интернете, миллиардер потренировался с топовым джитсером Майки Мусумечи и даже анонсировал дебют в смешанных единоборствах: «Отличное обучение у легенды джиу-джитсу... Начинаем готовиться к нашим дебютным боям по ММА».

На вопрос Цукерберга о локации Маск ответил коротко: «Октагон в Вегасе». Похоже, у главы Tesla уже есть геймплан на поединок против более разностороннего соперника: «У меня есть отличный ход, который я называю «Морж», когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю».

Илон Маск.
Фото Getty Images

Неизвестно, возможен ли этот поединок в реальности или два бизнесмена просто разогревают интерес к своему продукту, но Цукербергу и Маску вряд ли составит труда арендовать весь UFC APEX, чтобы сойтись в клетке. Дело не только в финансах, но и в хороших отношениях с Даной Уайтом. Глава Meta уже арендовывал арену во время турнира UFC Fight Night, в главном событии которого встречались Маккензи Дерн и Ян Сяонань. Таким способом Цукерберг решил провести выходной день с супругой и друзьями.

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