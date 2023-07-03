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Сегодня, 06:30

Маск и Цукерберг собрались подраться в клетке. Из-за чего начался конфликт миллиардеров?

Отдел единоборств «СЭ»
Илон Маск и Марк Цукерберг
Илон Маск и Марк Цукерберг.
Фото Getty Images
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Одна некорректная фраза привела к серьезным последствиям.

Уже больше недели главная тема мировых ММА — не происходящее в UFC, а конфликт главы Tesla Илона Маска с руководителем компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом. Два миллиардера настроены настолько серьезно, что готовы выйти на бой в клетке. Разбираемся, в чем причина их столкновения.

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В марте появились первые сообщения, что компания Цукерберга разрабатывает децентрализованную социальную сеть, которая по назначению и функционалу будет схожа с Twitter. Проект под кодовым наименованием Project 92 будет синхронизирован с Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), благодаря чему пользователи смогут импортировать подписчиков из одного приложения в другое.

Марк Цукерберг.
Фото Соцсети

По информации руководителя компании IBC Group Марио Навфаля, во время внутренней презентации директор по продуктам Meta Крис Кокс заявил, что Project 92 отвечает запросам блогеров и знаменитостей, которые «заинтересованы в разумной работе альтернативы Twitter».

Вероятно, это и разозлило Илона Маска, который владеет Twitter с осени 2022 года. Илон отреагировал на пост Навфаля: «Я уверен, что Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком Цука и у нее не будет других вариантов. По крайней мере это будет «разумно». На мгновение я забеспокоился».

Один из пользователей напомнил боссу Tesla, что с Цукербергом не стоит ссориться, потому что он теперь активно занимается джиу-джитсу — даже участвует в турнирах и побеждает. Маск только отмахнулся: «Я готов к матчу в клетке, если он тоже».

Цукерберг оперативно отреагировал в сторис: он поделился скриншотом вызова Маска и написал: «Send me location» («Отправь мне местоположение» — с англ).

Илон Маск.
Фото Соцсети

На вопрос Цукерберга о локации Маск ответил коротко: «Октагон в Вегасе». Похоже, у главы Tesla уже есть геймплан на поединок против более разностороннего соперника: «У меня есть отличный ход, который я называю «Морж», когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю».

Теперь этот бой обсуждают всерьез. Президент UFC Дана Уайт находится в хороших отношениях с обоими медиамагнатами, поэтому у него есть шанс заманить богачей на свою площадку. А сайт TMZ сообщил, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя, который могут провести в римском Колизее.

ММА
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