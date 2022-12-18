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Сегодня, 08:45

Чеченец весил на 24 кг меньше, но избил польского качка. Пудзяновский не дожил до второго раунда

Отдел единоборств «СЭ»
Мамед Халидов празднует победу.
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Мамед Халидов триумфально вернулся после поражения в чемпионском бою.

В ночь с 17 на 18 декабря в Гливице, Польша, состоялся турнир KSW 77, в главном поединке которого встретились Мамед Халидов и Мариуш Пудзяновский. Трехраундовый бой польского чеченца и легендарного качка был на всех, несмотря на тот факт, что ивент также включал два титульных противостояния.

Мамед Халидов по прозвищу Каннибал — известнейший боец в Польше. В этой стране он с перерывами выступает с 2004 года, а в лучшей польской лиге KSW Мамед три раза завоевывал пояс. В прошлом поединке он уступил титул в среднем весе хорвату Роберто Солдичу — Робокоп нокаутировал Халидова во втором раунде.

Мариуш Пудзяновский — стронгмен, который со временем переквалифицировался в бойца ММА. Карьера Пудзяна длится уже 13 лет, за это время он сразился с такими известными бойцами, как Тим Сильвия, Эрик Баттербин и Боб Сапп. Уровень 45-летнего Мариуша не назвать высоким, но в KSW он шел на серии из пяти побед нокаутом.

Мамед Халидов и Мариуш Пудзяновский. Фото KSW
Мамед Халидов и Мариуш Пудзяновский.
KSW

Халидов принял бой с Пудзяновским, несмотря на тот факт, что бойцов разделяет несколько весовых категорий. Перед боем с Солдичем Мамед весил 83,9 кг, а Пудзяновский перед последним поединком против Михала Матерлы — 116 кило. Для такого супербоя Каннибалу пришлось поднабрать, и на взвешивании он показал 93,3 килограмма, хотя поединок проходил в категории до 120. Весы под Пудзяновским отобразили 117,5 кг.

Бой продлился недолго. По истечении первой минуты Халидов совершил успешный тейкдаун и контролировал массивного соперника. Когда Мамед забрался за спину Пудзяну и осыпал его голову кучей безответных ударов, Марк Годдард остановил поединок.

Халидов показал, что его физической силы еще достаточно, чтобы справляться с соперниками уровня Пудзяновского. Неизвестно, дадут ли Мамеду шанс вернуть пояс в среднем дивизионе, но другие веселые бои против тяжеловесов организовать вполне могут. Главное — найти подходящего соперника.

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