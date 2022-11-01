Конор без бороды, Ванзант-полицейский и парень в платье. Как бойцы ММА отметили Хэллоуин

Сегодня, 18:30
Бойцы ММА — большие любители переодеться в честь Хэллоуина. В канун Дня всех святых соцсети оказались переполнены странными персонажами, в которых, если приглядеться, можно узнать знакомые лица.
Конор Макгрегор отмечал праздник в компании всей семьи. Ноториус примерил образ другого печально известного парня, Фрэнка Абигнейла, мошенника, притворявшегося пилотом авиакомпании Pan American, — по жизни Абигнейла сняли фильм «Поймай меня, если сможешь» с Лео Ди Каприо в главной роли. Ди Девлин оделась под стать мужу, а дети выбрали более считываемые наряды — принцесса, львенок и Хагги Вагги (персонаж видеоигры Playtime). Ну, а главное — Конор побрился.
Пейдж Ванзант и Остин Вандерфорд — тоже дружная семья, но в эту ночь они находились по разные стороны. Бывшая звезда UFC перевоплотилась в плохого копа, а экс-претендент на пояс Bellator — в заключенного.
Деметриус Джонсон остался под впечатлением от фильма «Черная пантера», поэтому предстал в костюме главного героя.
Каб Суонсон вернул нас в 90-е, когда все дети фанатели от «Могучих рейнджеров». Киллер Каб облачился в костюмы японских персонажей вместе с женой и детьми, и подписал снимок: «Веселого Хэллоуина от Могучих Суонсонов».
Макс Холлоуэй тоже любит японскую культуру — Благословленный и его жена нарядились в героев манги Jujutsu Kaisen.
Недавний соперник Вячеслава Борщева, Майк Дэвис, в детстве наверняка был фанатом телеканала Cartoon Networks. Как иначе объяснить решение примерить костюм одной из героинь мультфильма «Суперкрошки»?
Летом Филипп Роу должен был подраться с Абубакаром Нурмагомедовым, но бой сорвался. Неужели из-за этого американец выглядит так грустно в костюме Уилла Смита из ситкома «Принц из Беверли-Хиллз»?
Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт тоже сыграла на ностальгических чувствах и вместе с друзьями переоделась в героев видеоигры Mario Bros. Но главная роль Мише не досталась — в Хэллоуин она исполняла обязанности Луиджи, младшего брата Марио.
Когда совсем не хочется заморачиваться с костюмом, но праздновать Хэллоуин надо, просто купи маску Человека-паука. Так и сделал Роберт Уиттакер.
Другой вариант незатратного костюма придумал Брэндон Морено. Бежевая рубашка и овальные очки — вот и готов Маклавин, персонаж комедии «SuperПерцы».