Конор без бороды, Ванзант-полицейский и парень в платье. Как бойцы ММА отметили Хэллоуин

Приз за лучший костюм достается Роберту Уиттакеру.

Бойцы ММА — большие любители переодеться в честь Хэллоуина. В канун Дня всех святых соцсети оказались переполнены странными персонажами, в которых, если приглядеться, можно узнать знакомые лица.

Конор Макгрегор отмечал праздник в компании всей семьи. Ноториус примерил образ другого печально известного парня, Фрэнка Абигнейла, мошенника, притворявшегося пилотом авиакомпании Pan American, — по жизни Абигнейла сняли фильм «Поймай меня, если сможешь» с Лео Ди Каприо в главной роли. Ди Девлин оделась под стать мужу, а дети выбрали более считываемые наряды — принцесса, львенок и Хагги Вагги (персонаж видеоигры Playtime). Ну, а главное — Конор побрился.

Конор Макгрегор с семьей в образе Фрэнка Абигнейла. thenotoriousmma, Фото Соцсети

Пейдж Ванзант и Остин Вандерфорд — тоже дружная семья, но в эту ночь они находились по разные стороны. Бывшая звезда UFC перевоплотилась в плохого копа, а экс-претендент на пояс Bellator — в заключенного.

Пэйдж Ванзант и Остин Вандерфорд. paigevanzant, Фото Соцсети

Деметриус Джонсон остался под впечатлением от фильма «Черная пантера», поэтому предстал в костюме главного героя.

Деметриус Джонсон. mighty, Фото Соцсети

Каб Суонсон вернул нас в 90-е, когда все дети фанатели от «Могучих рейнджеров». Киллер Каб облачился в костюмы японских персонажей вместе с женой и детьми, и подписал снимок: «Веселого Хэллоуина от Могучих Суонсонов».

Каб Суонсон с семьей. cubswanson, Фото Соцсети

Макс Холлоуэй тоже любит японскую культуру — Благословленный и его жена нарядились в героев манги Jujutsu Kaisen.

Макс Холлоуэй с женой. blessedmma, Фото Соцсети

Недавний соперник Вячеслава Борщева, Майк Дэвис, в детстве наверняка был фанатом телеканала Cartoon Networks. Как иначе объяснить решение примерить костюм одной из героинь мультфильма «Суперкрошки»?

Майк Дэвис. Фото MikeDavisMMA, Соцсети Фото MikeDavisMMA, Соцсети

Летом Филипп Роу должен был подраться с Абубакаром Нурмагомедовым, но бой сорвался. Неужели из-за этого американец выглядит так грустно в костюме Уилла Смита из ситкома «Принц из Беверли-Хиллз»?

Филип Роу. phillyfreshmma

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт тоже сыграла на ностальгических чувствах и вместе с друзьями переоделась в героев видеоигры Mario Bros. Но главная роль Мише не досталась — в Хэллоуин она исполняла обязанности Луиджи, младшего брата Марио.

Миша Тейт (слева). mieshatate, Фото Соцсети

Когда совсем не хочется заморачиваться с костюмом, но праздновать Хэллоуин надо, просто купи маску Человека-паука. Так и сделал Роберт Уиттакер.

Роберт Уиттакер. robwhittakermma, Фото Соцсети

Другой вариант незатратного костюма придумал Брэндон Морено. Бежевая рубашка и овальные очки — вот и готов Маклавин, персонаж комедии «SuperПерцы».