Емельяненко проиграл блогеру! Коваленко и Александр устроили кровавую рубку

Бой получился близким, но урона больше понес брат Федора.

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба «Рен ТВ», в главном поединке которого Александр Емельяненко встретился со Святославом Коваленко. На церемонии взвешивания весы под блогером показали 84 килограмма — на 26 кило меньше, чем у Емельяненко.

Александр возвращается в ринг после тяжелого поражения от Вячеслава Дацика. Бой закончился нокаутом за 13 секунд и подтвердил, что соревноваться на более-менее высоком уровне младший брат Федора больше не в состоянии. Его следующим соперником должен был стать президент промоушена Arena Сергей Еркаев, но турнир перенесли, и бой сорвался.

Если опытный Емельяненко в 2022 году провел лишь два поединка, победил на голых кулаках Джеффа Монсона и проиграл Дацику, то его соперник, пусть и новичок в единоборствах, за год подерется уже в седьмой раз. Коваленко победил Ахмеда Крика, Артема Тарасова (дважды — по боксу и ММА), Жеку Секси и Марата Исаева. Все эти бои проходили в YouTube-промоушенах, но Свят заглянул и к профессионалам: на турнире ММА-Серии он проиграл Сергею Бобрышеву техническим нокаутом в первом раунде, но бой признали несостоявшимся из-за неспортивного поведения Бобрышева.

Емельяненко и Коваленко не питали друг к другу негативных эмоций — бойцы подрались просто потому, что поступило хорошее предложение. За день до боя организаторы устроили им соревнование по поеданию мороженого на скорость, вместо этого Александр измазал лицо оппонента пломбиром, тот ответил тем же, но все прошло в позитивном ключе.

Александр Емельяненко и Святослав Коваленко. Кристина Кормилицына/ «Известия»

Емельяненко вышел в клетку под зажигательный трек с повторяющимися словами «Дядя Саша», чем поднял настроение зрителям. Святослав Коваленко на фоне Александра выглядел совсем небольшим, но при этом именно блогер шел фаворитом у букмекеров.

Первый раунд начался с клинча — Свят пытался перевести Александра на канвас. Емельяненко уверенно шел вперед и даже доносил точные удары в голову. Коваленко тоже попадал, но уложить соперника так, как это сделал Дацик, блогеру не удавалось. И все же первый раунд забрал блогер, который проверял голову Емельяненко на прочность в разы чаще — Александр, похоже, не успевал реагировать на удары.

В начале второго отрезка Коваленко сбил оппонента с ног градом ударов, после чего накинулся на Александра и оказался в положении халф-гарда. Рефери напомнил, что по правилам локтями бить запрещено — в ином случае у Свята был шанс забить Емельяненко сразу после нокдауна. Когда бойцов подняли из партера, немного отдохнувший брат Федора активизировался и неплохо потряс Святослава, который так устал, что его удары стали походить на мельницы Дацика.

Александр Емельяненко и Святослав Коваленко. Кристина Кормилицына/ «Известия»

На старте финальной трехминутки Свят случайно уронил Емельяненко ударом тыльной стороной кулака. Коваленко пытался придумать что-то из гарда, но не развил успех за отведенную минуту. А в конце раунда в нокдауне оказался уже Коваленко. Александр навалился на блогера и забивал его до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена.

Бой получился близким, но судьи выбрали победителем Святослава Коваленко. Александр проиграл второй раз подряд — теперь не так быстро, но соперник намного слабее. Непонятно, кто станет следующим соперником Емельяненко, но можно не сомневаться, что его гонорар за поединки с каждым поражением стремительно уменьшается.