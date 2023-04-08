Боец предъявил фронтмену Top Dog за армейскую байку и предложил подраться. Тот не стал отмалчиваться: «Один из нас лжет. И мы знаем — кто»

Регбист говорит, что драка между ними была. Гамзат уверяет, что не было, и вызывает Регбиста на бой.

Позиция Регбиста. Часть 1

В августе прошлого года вышел подкаст Григория Дрозда с фронтментом лиги кулачных боев Top Dog Данилом Алеевым (ака Регбист). Там Алеев поделился историей о том, как подрался в армии с бойцом ММА Гамзатом Хирамагомедовым (дрался в PFL, ACA, Fight Nights, Eagle FC). По словам Регбиста, там Гамзат «кошмарил» окружающих.

«Так получилось, что я был в одном призыве и в одной роте с бойцом Fight Nights, — отметил Регбист. — Вроде мы с ним нормально общались. Никаких конфликтов у нас не было. У меня тогда еще был суперюношеский максимализм — это было еще в начале службы. Я считал, что никого ни в коем случае нельзя чего-то заставлять делать, принуждать к чему-то, дедовщину нужно искоренять. Я сидел и читал книгу, а он кидал в кого-то тапком — «давай принеси мне тапок». Кидает тапок, тот его ему носит. Ор. И это мне мешало читать. Я говорю: «Чего ты до него докопался? Чего тебе надо?» Мне на унижение смотреть было неприятно, и я решил впрячься за этого пацана — с чего он должен носить тебе тапок? А он [боец], видимо, решил: бей своих, чтобы чужие боялись. Начал меня хватать. А я вроде с ним нормально общался — и вообще этого не понял. Я дал ему пощечину, и все такие: все, надо выяснять отношения. Мы пошли с ним в душевую и начали драться. Он начал идти в борьбу. Причем это чел с Fight Nights, которого абсолютно все боялись.

Это был Гамзат Хирамагомедов. Сейчас его брат в АСА дерется... И все — начали мы с ним рубиться. Он почему-то начал все это в борьбу сводить. Уходит в борьбу — и начинает меня душить, уже ушел мне за спину. А я только в армии начал часто и полноценно драться. Начинает меня душить — и я понимаю, что он все — меня душит, что я сейчас вырублюсь, что он меня сейчас задушит — и мало ли что будет. Я стучу. Он как благородный человек меня отпускает. Спасибо ему большое. А я разворачиваюсь и начинаю бить его дальше — потому что вот он, мой шанс! Типа мне нужно было идти на такой шаг, чтобы дальше продолжать и не проиграть. И все, мы подрались, нас в итоге разняли. Я бы не сказал, что кто-то выиграл, но на лице у меня было побольше увечий — гораздо.

Он там и офицеров кошмарил, его на самом деле много людей боялись. И начали склонять к тому, чтобы я написал на него в комендатуру, чтобы его в дисбат отправили и так далее. Я не стал этого делать. И поэтому мы с ним после этого были в нормальных отношениях. Он был очень рад, что может спокойно продолжать службу».

Позиция Хирамагомедова

25 марта Хирамагомедов провел бой с Дауреном Ермековым в Самаре — на турнире Ural FC (проиграл удушением во втором раунде), перед которым дал небольшое интервью «СЭ». В нем Гамзат обвинил Алеева во лжи.

«Я вообще ничего такого подобного даже не помню, — заявил он. — Да, я помню, что он был с моего призыва, я видел его в части, но чтобы он лежал на кровати, читал книгу... Знаешь, в армии на кровать не ляжешь, тем более книгу не почитаешь, братан. Поэтому он воздух. Все, что он рассказал, — это просто хайп. Я ему писал, он мне даже не отвечал. Я пошел на Hardcore, и я думаю, ему показали мое видео. Просто я не понимаю, для чего он это сделал.

Была ли драка? Нет, конечно, я бы убил этого ребенка, если он со мной драться захочет. Он где вообще? Он кто вообще? Его в части не видно и не слышно было.

Он для меня как ребенок, маленький мальчик. Что с ним сделать? Побить? Что это изменит? Я думаю, что все понимают, кто он есть, потому что был бы он мужчиной, он бы мне ответил. Раз он мне не ответил...

Я ему и писал, и конференция Hardcore была. Хотелось бы, чтобы позвали и его, и меня и чтобы мы сидели. Мне интересно, как он это вживую все будет рассказывать».

На следующий день после проигранного боя в Ural FC Хирамагомедов в интервью «РБ Спорт» дал понять, что готов провести с Регбистом поединок.

«Кулачка? Я бы хотел бы с ним подраться и побить этого человека за его язык, — сказал Гамзат. — Думаю, вряд ли этот поединок состоится, потому что он просто трус. Вот и все. Регбист, я тебя вызываю на бой в Ural FC! Хочешь на голых кулаках, хочешь в перчатках по боксу, хочешь по ММА. Как ты хочешь, так и сделаем. Мы поговорим с руководством Ural FC, так что, я думаю, ты меня услышишь, увидишь и мы сделаем с тобой хороший, красочный бой».

Позиция Регбиста. Часть 2

Последнее слово осталось за Регбистом. С Данилом мы поговорили после съемок пресс-конференции, приуроченной к турниру Top Dog 20, который состоится 7 мая в Москве в Vegas City Hall (в главном событии вечера Николай Чибисов подерется с Исой Исаевым). И лидер Top Dog дал объемный комментарий по поводу недавних заявлений Хирамагомедова.

«Гамзат обвинил меня во лжи? Пусть Гамзат на себя лучше посмотрит, — констатировал Алеев. — Вначале я не понимал сути претензии. Думал, его просто возмущает тот факт, что, как так, что я с ним дрался, что я какой-то драки не стоил, что ему даже ничего делать не пришлось, а оказалось, что он говорит, будто такого и не было. Я ему советую освежить это в своей памяти. Не знаю, как он мог про это забыть.

Зачем мне урегулировать это [конфликт] и забывать? Это было. Зачем мне забывать? Зачем забывать то, что было? Личные встречи? Для чего? С какой целью они должны быть? Этот человек не мыслит в разрезах треш-тока, как изначально могло бы показаться.

Мне казалось, что я ему делаю какое-то одолжение, потому что, по-моему, до моего упоминания о драке с ним о Гамзате Хирамагомедове никто и не говорил. Он на это решил отреагировать таким образом, который мне в принципе совсем непонятен. Не понимаю, зачем говорить, что чего-то не было, хотя это на самом деле было. Но если мы с ним вдвоем знаем о том, было это или нет на самом деле, мне непонятно, зачем говорить, что это не так... Из нас кто-то по-любому лжет! И мы знаем — кто, и мне непонятно, зачем это делать. Просто зачем себя в таком свете выставлять!? Я просто этого не понимаю.

Могли ли его задеть мои слова? Ничего обидного я не говорил. Имя его сам не называл, меня о нем спросили. Когда я его назвал, мне казалось, что мы в хороших отношениях все закончили и я просто упоминаю своего армейского товарища, что ему от этого будет приятно. Я нигде не врал, пуха не накидывал и победителем себя в этой драке не выставлял, поэтому я не понимаю, что в этом его должно было обидеть. Претензий, что этого не было, я в принципе не понимаю — и не знаю, на чем он основывается. Мне и непонятно, зачем в этом ключе продолжать... Хотя все понятно: он хочет подраться. Говорит: «Я хочу бой». С этого, если так и есть, можно было бы и начинать, и развивать это не в том направлении, в котором он развивает. Что касается боя [с ним]: мне сейчас есть с кем драться. У меня стоит в очереди кулачный бой, и я рассматривал, что он может пройти против Свята (Святослава Коваленко), у меня есть долг перед Артемом Тарасовым и есть боец, который меня интересует после них — перед тем, чем что-то говорить о Гамзате. Ему, как мне кажется, лучше сосредоточиться на своей карьере, чем об этом всем сейчас разговаривать. Мне есть чем заниматься помимо него».