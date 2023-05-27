«Спасибо Александру и Федору за поддержку». Иван Емельяненко одержал первую победу в ММА

Алексей Леденев оказал Ивану серьезное сопротивление.

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном карде которого Иван Емельяненко провел поединок против Алексея Леденева. Бой прошел по формуле три раунда по три минуты.

Для третьего и самого младшего брата Федора встреча с Леденевым стала дебютом в профессиональных ММА. В молодости Иван выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, а также выигрывал чемпионат России среди юношей по боевому самбо, но затем оставил единоборства. В 2023-м 35-летний боец вернулся с обещанием, что не остановится на дебюте вне зависимости от результата боя.

38-летний Алексей Леденев — базовый дзюдоист и заметный боец поп-ММА, где дебютировал в августе 2022-го поражением нокаутом за 15 секунд от супертяжеловеса Дениса Вильданова. Затем Леденев вышел на победную серию, одолев соперников попроще: Максима Топора, Нарека Симоняна и Евгения Ершова. Если Топора Алексей нокаутировал в первом раунде, то с остальными соперниками бои дошли до решения.

Фото Соцсети

Иван Емельяненко начал бой с попытки разорвать дистанцию и быстро финишировать Леденева, но Алексей выдержал стартовый напор. В течение первого раунда Иван наносил больше ударов и чаще попадал в голову соперника, который держал дистанцию и отвечал лоу-киками. За 40 секунд до сирены Емельяненко отправил Леденева в нокдаун левый оверхендом, после чего имел шанс добить, но Алексей этого сделать не позволил.

Во втором отрезке Иван работал комбинациями и полностью перебивал Леденева, который лишь однажды ответил силовым и точным оверхендом, пошатнувшим Емельяненко. После двух раундов на лицах обоих бойцов появился серьезный урон в виде сечек и гематом. В финальной трехминутке Леденев перехватил инициативу, не позволял Ивану сокращать дистанцию, здорово контратаковал и иногда сам шел вперед. Емельяненко сушил бой лоу-киками и пару раз здорово попал в челюсть Алексея левым сбоку, но психологическое преимущество было на стороне Леденева.

Иван Емельяненко в бою против Алексея Леденева. Фото Дмитрий Каратаев/ «Известия»

Судьи единогласно выбрали победителем Ивана Емельяненко. После боя Ивану напомнили фразу Федора «Пропустил немножко», которую Последний император произнес после победы над Фабио Мальдонадо. «Нет, пропустил нормально, — сказал Иван. — Еще с утра пойму, сколько я пропустил. В целом нормально. Спасибо Алексею за конкурентный бой. Спасибо моим братьям, Федору и Александру, что поддержали меня».