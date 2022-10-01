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Сегодня, 08:00

Бои на РЕН ТВ: Вагабов избил американца, Эльбаев пропустил удар-фантом, но упал и долго не вставал

Отдел единоборств «СЭ»
Вагаб Вагабов.
Фото Известия
30 сентября в Москве состоялся очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Хадис vs Эльбаев

В главном карде было четыре боя. Сначала в клетку вышли бывший боец UFC, экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе и чемпион Hardcore MMA в тяжелом весе Хадис Ибрагимов и 145-килограммовый Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34. Бились по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Хотя слово «бились» — это слишком громко сказано. Эльбаев, очевидно, вышел просто заработать денег, а не драться. За 45 секунд до конца первого раунда (они были двухминутными) Даниял упал, хотя Хадис по нему не попал. А потом долго поднимался. Затем Т-34 пропустил три джеба и оверхенд, после которого рухнул на пол. Рухнул стремительно. Нокаут. Надо признать, удар был мощным.

«Он побежал, я встретил его левым джебом... Касание было, — сказал Ибрагимов после боя. — Я, если честно, особо и не понял, почему он упал. Подумал: вдруг он сам навстречу пошел? Я особо сильный удар не кидал. Подумал: «Неужели у меня такой сильный джеб? Да не, не может быть». А во второй раз я нормально ему зарядил. Когда он упал, я уже понял, что он не сможет продолжать бой».

Вагаб Вагабов&nbsp;&mdash; Алекс Николсон. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Вагабов победил Николсона. Прямая трансляция

Каримов vs Романкевич

Это был реванш. В первом бою — по правилам ММА на турнире Hardcore MMA — белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил нокаутом — уже на 22-й секунде поединка. В этот раз дрались по правилам бокса (но в перчатках для ММА, как и Ибрагимов с Эльбаевым), и Ислам Каримов упал еще быстрее — на 20-й секунде — после оверхенда и последующей серии ударов. Через минуту Каримов рухнул снова. Ислам поднялся, пошел вперед, но снова нарвался на мощный панч правой и повалился на настил. Тут никакой сдачей и не пахло, Каримов очень хотел победить, но Романкевич в стойке ему не по зубам. В самом конце раунда Ислам снова оказался в нокдауне (при этом атаковал до последнего), а на вторую трехминутку секунданты его не выпустили.

Коваленко vs Тарасов

Бойцы-блогеры дрались по правилам ММА, но с очень короткими раундами — по две минуты. В июне они бились по боксу — в Hardcore Boxing, и Святослав Коваленко выиграл единогласным решением судей. Казалось, что в ММА у мастера спорта по самбо Артема Тарасова шансов будет больше, но нет: Коваленко снова победил — и снова единогласным решением судей, причем за счет контроля в партере. После боя Святослав сделал предложение своей девушке — выйти за него замуж. Она ответила согласием.

Вагаб Вагабов. «Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана

Вагабов vs Николсон

Бой двух нокаутеров, бойцов ММА с базой бокса. Рекорд Вагабова в ММА — 30 побед (19 КО/ТКО), 1 поражение, 1 ничья. Рекорд Николсона — 17 побед (15 КО/ТКО), 9 поражений. 36-летний Вагабов — чемпион Fight Nighs в полутяжелом весе, 32-летний Николсон — чемпион Titan FC в тяжелом весе, а ранее дрался в UFC и PFL. Однако конкурентного боя не получилось.

Бились, как и большинство других пар карда, по боксу, но в перчатках для ММА. Уже на 30-й секунде Вагабов уронил соперников ударом правой. Николсон пытался атаковать, но продолжал пропускать, а сам не попадал. В итоге после точного джеба Вагаба американец сделал несколько шагов, упал и дал понять, что больше не в состоянии драться. Очень легкая победа дагестанского панчера.

«Он — опасный, может махнуть, цепануть, — сказал Вагабов журналистам после боя. — Если с ним не идти в такую откровенную рубку, то по нашей старой школе бокса можно раскатать».

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