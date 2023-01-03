Орловский подрался с тремя беженцами на глазах сына. Экс-чемпион UFC защищал женщину

Подал правильный пример не только ребенку, но и Дане Уайту.

Первые дни Нового года у всех проходят по-разному. Пока Дана Уайт ссорился с женой в ночном клубе (и даже поднял на супругу руку), бывший чемпион UFC Андрей Орловский, напротив, защитил даму от насилия со стороны мужчины. Семья белорусского бойца проводила праздники в Лондоне, где у Андрея произошел уличный конфликт с беженцами.

«Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось показать сыну, что дерьмо случается. Сынок, думаешь, я выиграл бой?» — сказал Орловский на видео в соцсети, отвечая на вопрос подписчика. Слова бойца приводит Telegram-канал «Ударные новости».

«Да, один парень сбежал, у другого лицо было в крови. Когда пришли копы, я видел, что у него все лицо и руки были залиты кровью. Так что да, мой папа выиграл бой», — ответил находящийся рядом сын Орловского.

«Да, но у меня есть пара синяков и руки немного опухли. На самом деле парень был не один — их было трое. Но я бы не назвал его парнем или мужчиной — это просто кусок дерьма, потому что он бил женщину», — резюмировал Андрей, не уточнив подробности инцидента.

Андрей Орловский с детьми. Фото Соцсети

Вместе с женой Миланой Орловский воспитывает двух сыновей — Андрея и Доминика. Последний бой в UFC Андрей Орловский — старший провел 29 октября 2022-го, когда уступил бразильцу Маркусу Рожерио де Лиме удушением сзади. До поражения белорусский боец шел на серии из четырех побед. Правда, раздельное решение судей в поединке с Джейком Колье получилось крайне спорным.