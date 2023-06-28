Драка и рассечение на пресс-конференции. Перс и Шовхал чуть не сорвали главный бой года в поп-ММА

Чурчаев и Хейбати подерутся уже 1 июля.

1 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоится турнир HFC MMA, в главном событии которого встретятся Мухаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец и Шовхал Чурчаев. За десять дней до ивента прошла большая пресс-конференция, на которой давно враждующие бойцы в последний раз встретились лицом к лицу. Видео было выложено сегодня.

Поединок Шовхала и Перса — самый ожидаемый в сегменте YouTube-промоушенов в 2023 году. Конфликт между бойцами длится давно, но совсем по-серьезному разгорелся летом прошлого года, когда на подкасте «Братья Рейтинговы» Чурчаев внезапно ударил Хейбати, а затем направил на него пистолет. Стрельбы не было, но Перс позже сообщил, что написал на угрожавшего ему оппонента заявление в полицию. По словам Хейбати, Шовхал преследовал его и раньше. Например, в марте 2022-го Чурчаев пробил домашний адрес Перса и приехал туда вместе с друзьями, но Мухаммеда не оказалось дома.

Пресс-конференция сразу началась с напряженных переговоров между Персом и Чурчаевым, хоть они и сидели за разными столами. Хотя оба бойца уже снимались с поединка по разным причинам, теперь они были готовы решить все вопросы заранее и вне клетки. Последним, кто отказывался выходить на поединок, был Шовхал, у которого возникли проблемы со здоровьем. Хейбати сразу заявил: он не верит, что его соперник отказался именно по этой причине. Перс не останется без боя, даже если Чурчаев не войдет в клетку, как и наоборот, потому что бой страхует Аловсет Мамиев.

На турнире состоится четыре чемпионских боя, но главным станет именно поединок Шовхала Чурчаева и Мухаммеда Хейбати. В их противостоянии тоже будет разыгран пояс, но не чемпионский, а BHF — Badass Hardcore Fighter. Это аналогия пояса BMF, которым в UFC владел Хорхе Масвидаль, а в скором времени разыграют Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Аналогичную аббревиатуру лига вводить отказалась, по словам Анатолия Сульянова, ввиду «наших религиозных взглядов и воспитания».

Фото Соцсети

Несмотря на взгляды и воспитание, без потасовки не обошлось, и получилась она по-настоящему безрассудной. Во время одной из словесных перестрелок Чурчаев не стал дожидаться ответа Перса, встал со стула, побежал к сопернику и набросился на него. Бойцы сцепились возле сидящего рядом Эдуарда Вартаняна, которого пригласили на мероприятие в качестве гостя. Теперь Эдуарду, который совсем недавно провел победный поединок в АСА с Артемом Резниковым, пришлось еще и разнимать дерущихся раньше срока бойцов.

Стычка бесследно не прошла — ее итогом стало рассечение на лбу у Хейбати. Позже Перс рассказал, что Шовхал посек его ударом микрофоном. Только на основании этой сечки Перс мог бы отказаться выходить в клетку, но он пообещал, что не снимется, даже если получит травму.

После драки бойцы попытались договориться о встрече, чтобы продолжить общение. «Поставь время и какую-то точку, я приеду, — сказал Чурчаев. — Сегодня? Давай! Никаких проблем нет! Давай, погнали!» Параллельно Анатолий Сульянов пытался отговорить бойцов: «Кто вам за сегодня заплатит?!»

В итоге пресс-конференцию продолжили уже без главных действующих лиц, но перед тем, как перейти к другим боям, Шовхалу и Персу все же организовали финальную дуэль взглядов. Впрочем, она не удалась: бойцы с первых секунд встали стойку, а Чурчаев донес до Хейбати несколько ударов. «Видели? Он не хотел фэйс-ту-фэйс делать. Он исподтишка напал», — сказал Перс в интервью «СЭ». Похоже, что бой Чурчаева и Хейбати — тот случай, когда конфликт в поп-ММА не наигран.