Емельяненко 16 раз за карьеру побеждал нокаутом. Бейдер тоже отправится спать?

Прогнозы и ставки на бой Bellator Райан Бейдер — Федор Емельяненко 5 февраля 2023 года

Американец не хотел бы повторить судьбу Последнего Императора.

Федор Емельяненко в последнем профессиональном поединке в карьере постарается взять реванш у американца Райана Бейдера за поражение в 2019 году. Тогда противник отправил Последнего Императора в нокаут за 35 секунд.

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Когда состоится и где смотреть бой Райан Бейдер — Федор Емельяненко

Поединок пройдет в калифорнийском городе Инглвуд 5 февраля. Ивент Bellator 290 примет арена The Forum. В бою Федора Емельяненко и Райана Бейдера на кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе. Для российского чемпиона предстоящий поединок станет последним в карьере. Бой начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

Райан Бейдер — Федор Емельяненко: коэффициенты и спецставки на бой Bellator 5 февраля 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Бейдера фаворитом встречи. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Емельяненко доступен за 2.60 (34%), ничья — за 60.0 (1%).

Эксперты убеждены, что один из бойцов не протянет все пять раундов и бой завершится досрочной победой. Котировка на это — 1.08.

Успех Бейдера по ходу поединка можно взять за 1.58, а вот единогласным судейским решением — уже за весомые 12.0. Раздельную победу американца предложено взять за 24.0.

Если же вы верите, что Федор потушит свет оппоненту, тогда возьмите его досрочную викторию за 3.00. На то, что Емельяненко дотянет до судейского решения и оно будет единогласно в его пользу, коэффициент — 17.0. На раздельное — 30.0.

16 из 40 побед Федор одержал нокаутом — это 40% от общего числа. Триумф Последнего Императора нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника оценен в 3.50. У Бейдера, который выиграл нокаутом 12 из 30 поединков, такое условие идет за 1.70.

Также в карьере спортсменов были выигрыши сдачей — 15 у Федора и три у Райана. На успех Емельяненко болевым, удушающим или добровольной сдачей коэффициент — 13.0. У Бейдера — такая же котировка.

Как распределились ставки на бой Райан Бейдер — Федор Емельяненко

39% ставок от общего объема ставок на исход боя пришлись на победу американца и только 5% — на ничью. 56% игроков верят в успех Емельяненко — именно такой процент игроков поставил на триумфальный финал карьеры Последнего Императора.

Один из игроков поставил на победу Емельяненко 54 706 рублей с коэффициентом 2.90. В случае победы российского бойца автор ставки выиграет 158 647 рублей.

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