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Прогнозы на спорт

3 февраля, 23:35

Емельяненко 16 раз за карьеру побеждал нокаутом. Бейдер тоже отправится спать?

Прогнозы и ставки на бой Bellator Райан Бейдер — Федор Емельяненко 5 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Федор Емельяненко.
Фото Getty Images
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Американец не хотел бы повторить судьбу Последнего Императора.

Федор Емельяненко в последнем профессиональном поединке в карьере постарается взять реванш у американца Райана Бейдера за поражение в 2019 году. Тогда противник отправил Последнего Императора в нокаут за 35 секунд.

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Когда состоится и где смотреть бой Райан Бейдер — Федор Емельяненко

Поединок пройдет в калифорнийском городе Инглвуд 5 февраля. Ивент Bellator 290 примет арена The Forum. В бою Федора Емельяненко и Райана Бейдера на кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе. Для российского чемпиона предстоящий поединок станет последним в карьере. Бой начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

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Райан Бейдер — Федор Емельяненко: коэффициенты и спецставки на бой Bellator 5 февраля 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Бейдера фаворитом встречи. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Емельяненко доступен за 2.60 (34%), ничья — за 60.0 (1%).

Эксперты убеждены, что один из бойцов не протянет все пять раундов и бой завершится досрочной победой. Котировка на это — 1.08.

Успех Бейдера по ходу поединка можно взять за 1.58, а вот единогласным судейским решением — уже за весомые 12.0. Раздельную победу американца предложено взять за 24.0.

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Если же вы верите, что Федор потушит свет оппоненту, тогда возьмите его досрочную викторию за 3.00. На то, что Емельяненко дотянет до судейского решения и оно будет единогласно в его пользу, коэффициент — 17.0. На раздельное — 30.0.

16 из 40 побед Федор одержал нокаутом — это 40% от общего числа. Триумф Последнего Императора нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника оценен в 3.50. У Бейдера, который выиграл нокаутом 12 из 30 поединков, такое условие идет за 1.70.

Также в карьере спортсменов были выигрыши сдачей — 15 у Федора и три у Райана. На успех Емельяненко болевым, удушающим или добровольной сдачей коэффициент — 13.0. У Бейдера — такая же котировка.

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Как распределились ставки на бой Райан Бейдер — Федор Емельяненко

39% ставок от общего объема ставок на исход боя пришлись на победу американца и только 5% — на ничью. 56% игроков верят в успех Емельяненко — именно такой процент игроков поставил на триумфальный финал карьеры Последнего Императора.

Один из игроков поставил на победу Емельяненко 54 706 рублей с коэффициентом 2.90. В случае победы российского бойца автор ставки выиграет 158 647 рублей.

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Прогнозы на спорт
Федор Емельяненко
ММА
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