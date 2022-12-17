«Позор! Лошадь пьяная до чего себя довела!» Харитонов разносит Емельяненко

Огненный спич ветерана ММА после просмотра боя Александра Емельяненко и Святослава Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей.

— Изначально я бой в прямом эфире не смотрел, — сказал Харитонов, давний антагонист Емельяненко. — Меня Александр Лютиков разбудил и скинул мне ссылку. Интервью ему я дал до того, как посмотрел. Сейчас я уже посмотрел... Без мата просто не скажешь. Просто *[блин], позор. Просто *[блин], позор! Другого нет. Это посмешище. До чего докатился — что блогеры *[бьют], *[блин]! Извини за выражение, но, как бы то ни было, даже пьяный ты, сраный ты, говенный... позорище! Пацан на 40 килограммов — или на 25-30 [меньше весит], не знаю... Просто такое позорище... Слов нет!

— А не было обидно за Александра? Все же вы с ним вместе тренировались, вместе двигались.

— Да нисколько мне не обидно, *[блин]! Это за его поступки! За то, что он, *[блин], насиловал девчонок, за то, что обижал более слабых, с какими-то дедами дрался — с людьми, которые уже жизнь прожили. За это сверху удар по его... Позорище. Просто позорище. Лучше бы я не смотрел, чтобы не было этих комментариев.

— А вы действительно думали, что Александр сможет выиграть?

— Да я вообще думал, что он выиграл. Когда мне Лютиков позвонил, я у него спросил: «Ну как, нокаутом выиграл или что?» Когда он мне сказал, что он проиграл, я просто, *[блин]... Ну как можно проиграть? Я понимаю, что можно проиграть легкому спортсмену. Все может быть. Я не унижаю достоинств этого парня... Как его — Коваленко? Станислав или как его зовут?

— Святослав.

— Святослав! Он молодец, красавец, духовитый парень. Не унижаю его достоинств... Здоровая лошадь пьяная эта довела себя до того, что... Извини меня, я на эмоциях говорю. Просто позорище.

— Но можно же сказать, что Александр дух показал. Имею в виду...

— Ха-ха-ха! Какой дух он показал?! Вышел с пацаном, который меньше в два раза! Какой дух?! Где тут дух? Дух Коваленко показал! Коваленко — красавец — показал дух. Вот этот парень показал дух. Не обосрался с этим пьяным ничтожеством драться. Это да. А все остальное... Какой дух он показал? Дух показываешь, когда выходишь против более сильного бойца. А здесь...

— Имею в виду — забрал концовку, в нокдаун соперника отправил...

— Чего?

— Отправил соперника в нокдаун и забрал концовку.

— Кто?

— Александр.

— Ха-ха-ха (Харитонов заливается смехом)! Ой... Илья, лучше вообще ничего не говори, ха-ха-ха, концовку забрал! Рассказываешь так, будто это серьезный турнир и он концовку забирает, ха-ха-ха! Ты представляешь, что мы обсуждаем! Это смех и грех! Стыдоба — такое обсуждать! Концовку забрал, ха-ха-ха! У блогера забрал концовку! Ха-ха-ха! Ой, блин... Позорище.

— Что же дальше делать Александру?

— Да так же выходить — посмешищем, клоуном. Выходить и зарабатывать бабки. Я Лютикову предложил — выйди против него, копейку заработаешь. Или ты выйди, Илья, какая разница. Думаю, на равных с ним отработаете. Не знаю, кто победит. Может, даже ты выиграешь. Почему нет? Сможешь выиграть?

— Жалко, что все так складывается...

— Жалеть — я Лютикову сказал: «Саша, жалеют людей, которые в жизни шли... знаешь, бывает — парень пахал, показывал результат, а потом — бац — нога подвернулась, связку порвал, какой-то сустав вылетел». Вот такого пацана по-своему [жаль] - ну, не повезло в жизни. А это ублюдок — человек, который насиловал, убивал... ну, убивал — тут перевираю. Но, по большому счету, был готов к убийству. Когда бил того же деда. Мог убить его своим ударом ломовым, блин. Эта здоровая кобыла. Нет никакого сочувствия, сожаления, ничего. Я к себе отношусь так же жестко. Я где-то халявничал — так же получал, проигрывал бои и так далее. Жалко человека, который оступился в жизни, а этого нисколько не жалко. Этот получает за свои поступки, за свои действия и так далее.

— Вы же сейчас в Хабаровске?

— Да. Сегодня будет турнир в «Платинум-Арене». Дмитрий Александрович Коньков проводит. Я со-организатор. Хорошие бои будут. Настоящие пацаны будут драться, настоящие бойцы, а не вот эта клоунада. Людям нравится, что дерутся не только спортсмены. Я не против этого ни в коем случае. Просто этот бой [Емельяненко и Коваленко] я бы лучше не смотрел. Посмотрел клоунаду... Лучше смотреть реальные противостояния, реальные бои. Сегодня на «Платинум-Арене» будут настоящие бои, настоящие сражения настоящих мужчин, которые будут, не жалея себя, показывать профессиональные бои. Знаю, кто будет драться, всех ребят знаю. Сегодня здесь будет жарко. Вот сейчас на такси еду — тут минус 19. Потеплело немножко, было холоднее. Зрелище, которое сегодня пройдет в «Платинум-Арене», растопит эту погоду!

— Думаю, таксист вас сейчас с интересом слушает.

— А чего? Нормальный парень вон везет! Нормальный.