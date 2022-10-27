Темная страница истории UFC: японская мафия заставила переиграть бой?

Забытый скандал в Иокогаме.

Легендарный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер вчера решил поделиться воспоминаниями. Он выложил видео с турнира UFC Japan, который состоялся 21 декабря 1997 года в Иокогаме (Япония). На видео раздосадованный поражением Кадзуши Сакураба пытается отобрать у него микрофон, чтобы выразить недовольство решением рефери. Однако Баффер микрофон ему не отдает. «Я всегда стою на своем, при всем уважении к нашим замечательным воинам октагона. У них своя работа, а у меня своя», — написал Баффер.

Также Брюс обратил внимание на то, что в тот же вечер бой между Сакурабой и Кононом Силвейрой был переигран. «Такого [в истории UFC] не случалось ни до, ни после», — подчеркнул ринг-анонсер. Что ж, самое время вспомнить об этом забытом, но действительно уникальном бойцовском вечере.

Тот турнир был первым для UFC на территории Японии. Было три рейтинговых боя, один чемпионский (Рэнди Кутюр vs Морис Смит), а также турнир в тяжелом весе из четырех участников: в одном полуфинале Дэвид Танк Эбботт бился с Йоджи Анджо, а в другом — Кадзуши Сакураба с Маркусом Конаном Силвейрой.

Несколько слов о Сакурабе. Тогда ему было 28 лет, карьера японца в ММА, по сути, только стартовала. Впоследствии он стал звездой Pride и получил прозвище Убийца Грейси, так как в 1999-2000 годах победил сначала Ройлера Грейси, затем Ройса, потом Ренцо, а следом Райана (только он продержался до конца боя). Сакураба так и не стал чемпионом Pride, тем не менее справедливо считается одним из лучших (если не лучшим) японских бойцов всех времен. К тому же зачастую он дрался с соперниками заметно больших габаритов. Кадзуши провел последний бой в декабре 2015-го — в 46 лет, а в 2017-м был включен в Зал славы UFC — хотя после турнира в Иокогаме в декабре 1997-го больше в UFC не появлялся.

Итак, бой с Силвейрой. На взвешивании японец показал 92 кг, бразилец — 108 кг. В конце 2-й минуты боя Силвейра поджал Сакурабу к сетке, начал наносить удары, тот нырнул в ногу, и тут рефери Джон Маккарти остановил бой. Ему показалось, что Конан отправил соперника в нокаут. Сакураба начал протестовать, но Силвейра был объявлен победителем. Оно и понятно: решения рефери в ММА меняют очень и очень редко. И на том турнире оно было изменено.

В другом полуфинале Танк Эбботт победил единогласным решением судей, но получил перелом руки и не смог выйти в финал. В итоге было решено сделать финальным боем переигровку Сакураба vs Силвейра. Бразильцу это не понравилось, но деваться было некуда. Японцы давили. Вот его детальный рассказ MMA Fighting:

«Я выиграл первый бой, и в раздевалке на меня стали оказывать давление. Я бы даже сказал, что ситуация была опасной. Все наводит на мысль, что была какая-то манипуляция: Анджо проиграл Танку, а японцы, связанные с UFC в тот вечер, хотели, чтобы японский боец выиграл [турнир], несмотря ни на что.

Бой Кадзуши Сакураба — Конон Силвейра. Фото Скриншот трансляции Фото Скриншот трансляции

После того как я выиграл бой, я почувствовал себя в ловушке. Я праздновал победу, когда кто-то вошел [в раздевалку] и сказал: «Ты должен драться с ним снова, ты должен драться с ним снова. Сейчас это не соревнование». Реальность такова, что я был просто вынужден подраться во второй раз.

Они уже не настаивали, а обязывали меня снова драться. У меня не было другого выхода. У меня было ощущение, что если я не буду драться с ним, что-то может случиться. Я не хочу использовать другие слова, но я чувствовал угрозу со стороны людей за пределами моей раздевалки.

Программка турнира UFC Japan.

Представь: ты открываешь дверь раздевалки, а за ней куча парней в черных костюмах, эти злобные лица... друг мой, как ты думаешь, что может произойти? Я чувствовал угрозу. Я больше не беспокоился о победе или поражении. Я просто хотел вернуться в свой отель, собрать вещи и уехать. Я не беспокоился о бое, я просто хотел уехать. Вернуться в клетку и выйти на бой против того же соперника, в ту же ночь — это какое-то безумие. Но я чувствовал, что даже если бы жестко нокаутировал его в первом бою, мне все равно пришлось бы встретиться с ним снова. Им был нужен японец, выигравший бой.

Я ничего не имею против Сакурабы, я его фанат. Потом он показал себя отличным спортсменом. Я счастлив, что его ввели в Зал славы, но я знаю, что я выиграл первый бой, несмотря на то что написано в нашем послужном списке. Что случилось, то случилось. Мы не можем делать вид, что все произошло по-другому. ММА были диким-диким Западом. Закона там не было. И когда ты был на вражеской территории, выхода не было».

В повторном бою Сакураба победил болевым приемом «рычаг локтя» (1-й раунд, 3:44).

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Сакураба и Силвейра увиделись лишь спустя 18 лет — в декабре 2015-го. Бразилец, главный тренер знаменитого зала American Top Team (в качестве бойца Конан успеха не добился), прилетел в Японию на турнир Rizin секундировать Мухаммеда Лаваля, а Сакураба проводил там прощальный бой — против Шинъя Аоки. «Он не поверил, что это я, — смеется Силвейра. — Я обнял его. Никаких тяжелых чувств. Жизнь слишком коротка, чтобы держать обиды».