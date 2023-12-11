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Сегодня, 10:42

Рамазан Исмаилов дал прогноз на реванш Шлеменко и Илича

Давид Хачатрян
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Брат и тренер Магомеда Исмаилова (18-3) Рамазан считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) должен победить Александра Илича (15-5).

«Илича недооценивать нельзя. Шлеменко может и в ноги пройти. У него есть проход, он может поджимать, наносить удары. Просто ему надо быть внимательным, чувствовать дистанцию. У него большой опыт, но на нем сказались три года простоя. После этого он провел очень много боев: пару по ММА, потом с Ясубеем Эномото по кикбоксингу. Чуть-чуть он уже влился, в тонусе сейчас. Конечно, нужно быть внимательнее и учесть ошибки.

Илич прыгает коленом хорошо. Значит, надо внимательнее подседать, держать безопасную дистанцию. На опыте Александр должен забрать этот бой. У него есть огромная школа, база, огромный опыт выступлений», – сказал Исмаилов Meta MMA.

Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Источник: Meta MMA
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