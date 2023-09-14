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Rizin

Сегодня, 06:42

Нариман Аббасов подерется с Али Абдулхаликовым 4 ноября на RIZIN LANDMARK 7

Давид Хачатрян
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Азербайджанский легковес Нариман Аббасов (29-4) проведет следующий поединок 4 ноября на турнире RIZIN LANDMARK 7 в Баку, Азербайджан. Как сообщает «Вестник MMA», его соперником будет россиянин Али Абдулхаликов (12-2).

29-летний Аббасов прошлый бой выиграл у Жаныбек Бейшебек уулу (13-9) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на NFC 50 в Алматы, Казахстан.

30-летний ?Абдулхаликов прошлый бой выиграл у Тацуя Саика (9-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 29 апреля на Rizin FF в Токио, Япония.

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