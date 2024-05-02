Бразилец Алешандре Пантожа проведет титульный поединок против австралийца Стива Эрцега на турнире по смешанным единоборствам UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечерам ММА пройдет в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Турнир стартует в 01.00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05.00 мск.

На счету 28-летнего австралийца профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 13-1. 34-летний бразилец имеет рекорд в ММА — 27-5-0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. За основным кардом можно следить на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта