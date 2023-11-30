Царукян: «Моя цель на следующий год — побороться за титул»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) отметил, что если он победит Бенеила Дариуша (22-5), то сможет говорить о бое за титул.

«Наконец-то я получил большой бой, и я очень рад, — сказал Царукян на пресс-конференции. — Если я его [Дариуша] финиширую, то смогу говорить о титульном бое. Если мне скажут: «Тебе нужно провести еще три боя», я проведу еще три боя, а потом получу титульный бой. Моя цель на следующий год — побороться за титул».

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.