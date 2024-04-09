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Сегодня, 12:15

Арман Царукян рассказал о тренировках с Федором Емельяненко

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) заявил, что он получил дополнительную мотивацию от тренировок с Федором Емельяненко (40-7). Об этом он сказал в эфире The MMA Hour.

— Какого это, тренироваться с Федором?

— Хорошо. У него большая команда, и мы тренировались вместе, чтобы помогать друг другу. Это круто, особенно когда осознаешь, что тренируешься с легендой. Даже если ты с ним не спаррингуешь, а просто находишься в одном зале. Это придает мне мотивацию, — сказал Царукян.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Федор Емельяненко
ММА
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