Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:00

Дариуш: «Царукян более сложный соперник, чем Порье»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенеил Дариуш (22-5) рассказал, что ему предлагали бой с экс-временным чемпионом Дастином Порье (29-8), добавив, что восьмой номер рейтинга Арман Царукян (20-3) опаснее, чем «Бриллиант».

«Мне позвонили и предложили бой с Порье. Я ответил: «Да, конечно. Мой вес в норме, я сейчас нахожусь в лагере, и я могу провести бой с Дастином». И они сказали: «Хорошо, мы свяжемся с вами». Потом они позвонили мне снова и сказали: «Хорошо, как насчет боя с Порье 2 декабря?» Я ответил: «Хорошо». Потом я просто ждал, но ничего не вышло.

Если говорить о популярности, то я бы выбрал Дастина Порье. Если мы говорим о том, кто является более сложным испытанием, то я бы выбрал Армана Царукяна. Это мое мнение. Так что, если честно, я очень рад, что буду драться с Царукяном. Я всегда буду выбирать того, кто сложнее. Это моя цель».

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

Бенеил Дариуш
Дастин Порье
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кормье предложил лишить Джонса титула и сделать Аспиналла неоспоримым чемпионом UFC

Царукян: «Вартанян ждет возможности запрыгнуть в UFC на бой на коротком уведомлении»