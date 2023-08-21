Блахович задумался о переходе в тяжелый вес и назвал возможного соперника

Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) считает, что он мог бы дебютировать в тяжелом весе в бою против Тома Аспиналла (13-3).

«Подняться в тяжелый вес? Конечно. Почему бы и нет? Звучит неплохо, — сказал Блахович Sportsnaut. — Мы собираемся спросить UFC о возможности перехода в тяжелый вес. Я должен об этом подумать.

Мне нужно внимательно следить за тяжами, потому что когда я смотрю тяжеловесов, я просто смотрю бой — я не смотрю бой ради анализа. Аспиналл проделал отличную работу в своем последнем бою. Я бы с удовольствием провел с ним дебютный бой в тяжелом весе".

Блахович проиграл экс-чемпиону в среднем весе Алексу Перейре (8-2) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.