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Сегодня, 06:58

Мишель Перейра подерется с Марком-Андре Баррио 14 октября на UFC Fight Night 227

Давид Хачатрян
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29-летний бразильский боец UFC Мишель Перейра (28-11) дебютирует в среднем весе в бою против 33-летнего канадца Марка-Андре Баррио (16-6) 14 октября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает инсайдер Марсел Дорф в соцсети X.

Перейра должен был подраться со Стивеном Томпсоном (17-6) на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться в промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.

Перейра идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Сантьяго Понциниббио (29-6) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Бой состоялся 21 мая 2022-го на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.

Андре Баррио идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Эрика Андерса (15-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Марк-Андре Баррио
Мишел Перейра
UFC
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