Дариуш ответил, какие сходства видит между Ираном и Россией

Боец UFC в легком весе Бенеил Дариуш заявил, что Иран и Россию объединяет любовь к борьбе.

— Вы — ассириец, а Ассирия располагалась в том числе на территории современного Ирана. Сейчас у Ирана как государства хорошие отношения с Россией. Вы видите сходства в этих странах?

— Думаю, сходства заключаются в борьбе! — сказал Дариуш «СЭ». — Мы с вами любим борьбу. Иран любит борьбу, Россия любит борьбу, и в этом есть сходство. Стили разные, но они очень конкурентны между собой. Благодаря борьбе между странами действительно хорошие отношения.

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем.