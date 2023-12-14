Боец UFC Колби Ковингтон обратился к Леброну Джеймсу: «Проваливай из Америки»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) вновь жестко раскритиковал игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который неоднократно критиковал бывшего президента США Дональда Трампа.

«Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится эта страна, которая дала тебе миллион долларов, проваливай. Или иди и разберись со мной. Ты можешь поехать в Китай, пойти в эти потогонные цеха, где вы используете всю эту рабочую силу. Вы используете всех этих женщин и платите им гроши за доллар. Пошел ты, Леброн Джеймс. Ты трус, ты бесхребетный трус», — сказал Ковингтон на пресс-конференции UFC.

Леон Эдвардс (21-3) и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.