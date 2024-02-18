Видео
18 февраля 2024, 16:42

Борисов сообщил, что в апреле проведет чемпионский бой с Витруком

Алина Савинова

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов анонсировал поединок с Павлом Витруком, который пройдет в апреле 2024 года.

«Наш бой с Павлом Витруком состоится в апреле. Он станет главным событием турнира и на кону будет стоять принадлежащий мне чемпионский пояс. Поскольку я выбыл из Гран-при, должен провести плановую защиту. Что касается соперника, надо понимать, что в месяц Рамадан выбрать его непросто, поэтому это мог быть кто-то из бразильцев или Павел, который идет на хорошей победной серии и входит в десятку по рейтингу», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Борисов провел в марте 2023 года — тогда он одержал победу над Рустамом Керимовым раздельным решением судей. Всего на счету 39-летнего бойца 32 победы в ММА, 6 поражений и 1 ничья.

Источник: Metaratings.ru
