Митчелл поблагодарил Эммета после того, как тот отправил его в нокаут: «Я навсегда это запомню»

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-2) поблагодарил шестого номера рейтинга Джоша Эмметта (19-4) за то, что тот не стал его добивать после того, как отправил в глухой нокаут.

«Мои первые мысли были о том, что это был невероятно тяжелый нокаут, — сказал Митчелл в соцсетях. — Мне очень повезло, что я не получил более серьезных повреждений, поскольку моя голова не раскалывается. Я чувствую себя просто отлично. Я сразу же вернулся к работе. Я хочу сказать, что так рад за Джоша Эммета, потому что сразу после того, как он меня вырубил, он мог бы продолжить бить кулаками, и это, возможно, убило бы меня. А он даже не стал ничего предпринимать. Он просто порадовался и ушел. Я так благодарен ему за это. Я навсегда запомню это».

Митчелл проиграл Эмметту нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.