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Сегодня, 10:34

Яна Сантос из-за травмы не сможет провести бой 13 января 2024 года на UFC Fight Night 234

Давид Хачатрян
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Выступающая в легчайшей весовой категории UFC россиянка Яна Сантос (14-8), которая ранее выступала под фамилией Куницкая, сообщила, что не сможет принять участие на турнире UFC Fight Night 234, так как получила травму во время тренировочного лагеря.

«Мое сердце разбито (и нос тоже). Первый раз, когда я выхожу из боя. Такое случается», — написала россиянка в соцсетях.

Сантос и бразильянка Норма Дюмон (10-2) должны были подраться 13 января 2024 года на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Сантос идет на серии из трех поражений. В прошлом бою она уступила бразильянке Кэрол Роса (17-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

Яна Куницкая
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