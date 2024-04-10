Царукян планирует следующий поединок провести за титул UFC

Российский боец ММА Арман Царукян рассчитывает, что следующий его поединок будет за титул чемпиона UFC.

«Этот бой — путь к титулу и бою против Ислама Махачева (чемпиона UFC в легком весе — Прим. «СЭ»). Это то, что я хочу реализовать», — цитирует Царукяна ТАСС.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном карде которого пройдет поединок Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры.

Всего на счету 27-летнего Царукяна 21 победа и 3 поражения в смешанных единоборствах.