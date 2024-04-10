Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Перейры и Хилла

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) предположил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) нокаутирует действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (9-2).

«Джамал, я думаю, не напуган. У него страшная нокаутирующая мощь, и Алекс может оказаться в нокауте. Я думаю, что Джамал победит нокаутом. Думаю, это произойдет в первых двух раундах», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.