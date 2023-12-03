Царукян: «Конечно, я ожидал нокаут»

Российский боец Арман Царукян прокомментировал победу над американцем Бенэилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Остине. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

«Конечно, я ожидал нокаут. Я говорил вам, парни, я не хочу побеждать решениями. Я хочу показать хорошие выступления, нокаутировать его, идти домой и получать титульный бой. Но я хочу сказать: спасибо большое, Бенеил. Это самый уважительный боец ко мне в нашем дивизионе. Очень человечный, очень хороший парень, который оценил бой со мной, потому что никто из топ-5 не хотел драться. Благодаря ему я сейчас боец из топа, второй или третий номер. Надеюсь, что следующий бой будет за пояс. Но если нет, это неважно, давайте еще один бой, пусть после другого поединка, но я буду чемпионом однажды, поверьте мне», — сказал Царукян после боя.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.