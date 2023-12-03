Царукян: «Я нокаутировал Дариуша быстрее, чем Оливейра. Настало мое время»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян (21-3) прокомментировал свое выступление на UFC on ESPN 52.

«Конечно, я стремился его [Дариуша] нокаутировать, — сказал Царукян на пресс-конференции. — Когда мне дали с ним бой, я подумал: «Я должен нокаутировать его в первом раунде, вызвать Ислама и получить титульный бой».

Чарльз [Оливейра] нокаутировал Дариуша, и если я выиграл бы решением, то как я буду бороться за титул? Но я нокаутировал его быстрее, чем Чарльз, и он не повалил меня, как это было с Чарльзом. Я выступил лучше, чем Оливейра. У Чарльза уже была возможность драться за титул, так что сейчас настало мое время».

Царукян одолел четвертого номера рейтинга американца Бенеила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.