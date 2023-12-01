Чемпион ACA Абдулвахабов считает, что у Царукяна есть преимущество над Дариушем

Чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о бое Армана Царукяна и Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Nights 233.

«Арман сам знает, что ему нужно делать с Дариушем. Если он навяжет свою работу, он заберет бой. Либо по очкам, либо досрочно после третьего раунда. Царукян во всех аспектах имеет преимущество. Он может бороться с Бенеилом, и провести бой в стойке. Но это конкурентный бой. Не будем пока списывать Дауриша. Он еще может показывать хорошие бои», — цитирует Абдулвахабова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем.