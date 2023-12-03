Вартанян: «UFC не хочет подписывать со мной контракт»

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян в интервью «СЭ» оценил свои шансы на подписание в UFC в 10 процентов.

По словам Вартаняна, промоушен не горит желанием подписать с ним контракт, а его успехи в России для матчмейкера Шона Шелби не имеют значения. Эдуард с начала ноября находится в Лас-Вегасе (США).

«Я здесь, я готов выйти, — сказал Вартанян. — Но не хотят подписывать со мной контракт. Все мое прошлое в России здесь не играет никакой роли. Шансы на подписание оцениваю в 10 процентов. Меня даже на контракт новичка не хотят подписывать (речь о контракте с минимальным гонораром. — Прим. «СЭ»). Здесь все упирается в матчмейкера — Шона Шелби. Ему много менеджеров, много бойцов звонили. Он уже, наверное, устал слушать за меня.

Понял ли, Дана Уайт, что перед ним Эдуард Вартанян? (Эдуард сфотографировался с Уайтом на турнире в Остине. — Прим. «СЭ») Думаю, вряд ли. Он отслеживает только то, что видит. Остальное ему неинтересно.

PFL? Тут будет зависить от ценового предложения. Ты знаешь, от какого огромного контракта я отказался в АСА (около миллиона долларов за три боя. — Прим. «СЭ») для того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, подраться здесь [в UFC]. По сути, это был самый большой контракт в истории АСА. Они приняли все мои условия. Мы с Асланбеком Бадаевым даже прикалывались, что мне под конец свинью подложили. Я мог уйти, сказав: «А, вы мои условия не приняли». А тут они все приняли, показав отношение ко мне. И все равно я выбрал приехать сюда — чтобы в душе меня не корило от того, что я не попробовал. Я приехал, я здесь нахожусь, готов выйти на замену в 77 кг. Уже думаю, что и в 84 кг готов выйти на замену. Но здесь совсем все по-другому.

Планирую быть в Америке до февраля. Просмотрел, какие будут турниры. Все это будет в Лас-Вегасе. А я как раз тренируюсь в Лас-Вегасе — и буду готов выйти".