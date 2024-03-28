Дана Уайт назвал единственный недостаток Конора

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) часто опаздывает на встречи.

«Конор Макгрегор был невероятным партнером на переговорах, — сказал Уайт в интервью Лексу Фридману. — Если бы Конор приходил вовремя, цены бы ему не было. Если бы ты, черт побери, приставил пистолет к моей голове и сказал: «Не ври, ублюдок, расскажи мне все плохое о Коноре Макгрегоре», я бы сказал, что он не приходит вовремя. Вот и все».

Ранее Макгрегор критиковал руководство лиги за то, что оно не анонсирует ему поединок.