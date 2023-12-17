Дана Уайт: «Что за осел посадил Стрикленда рядом с Дю Плесси?»

Глава UFC Дана Уайт отметил, что именно он решил посадить действующего чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) рядом с Дрикусом дю Плесси (20-2) на UFC 296.
«Что за осел посадил Стрикленда рядом с Дю Плесси? Как думаете? Этот осел [показывает пальцем на себя]. Я серьезно, это было реально тупо. Я даже не понимаю, как я мог совершить такую глупую ошибку. Джентльмены, это бойцовский бизнес. Такое дерьмо случается», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Стрикленд напал на дю Плесси во время турнира UFC 296. Претендент на титул находился позади Стрикленда и провоцировал его, после чего чемпион на него набросился.