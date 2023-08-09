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Сегодня, 08:20

Дана Уайт рассказал, что мешает проведению боя Маска и Цукерберга

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас ждет информацию о состоянии здоровья самого богатого человека в мире Илона Маска, который ранее заявил, что получил травму спины. Об этом он сказал в интервью Sports Illustrated.

— Существует множество спекуляций вокруг того, будут ли Илон Маск и Марк Цукерберг на самом деле драться друг с другом по MMA. Маск упоминал о возможных травмах, препятствующих проведению поединка. Как Вы думаете, состоится ли поединок?

— Мы сейчас ждем информацию о состоянии Илона. Нужна ли ему операция? Нужна ли ему физиотерапия? Сейчас все зависит от этого.

— Какой бой состоится первым: Конор Макгрегор против Майкла Чендлера или Илон Маск против Марка Цукерберга?

— Хороший, блин, вопрос. Это хороший вопрос. Я не знаю ответа. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что первым будет бой Конора и Чендлера.

Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В декабре они должны провести друг с другом бой.

Дана Уайт
Илон Маск
UFC
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