Дана Уайт рассказал, готов ли он подписать в UFC бойцов Bellator

Глава UFC Дана Уайт заявил, что не шокирован новостью о возможном закрытии лиги Bellator.

«Я не слышал, что Bellator может закрыться. Но я не буду шокирован, если это произойдет, — сказал Уайт на пресс-конференции. — На самом деле в Bellator нет ничего, чтобы меня интересовало. Готовы ли мы подписать бойцов из Bellator? Сейчас я об этом вообще не думаю. Насколько я знаю, сейчас у Bellator идет сделка с PFL. Заинтересованы ли мы в Патрисио Фрейре? Послушайте, я даже об этом не думал. Не знаю. Никогда не говори никогда».

Ранее СМИ писали, что PFL ведет переговоры о покупке конкурента Bellator MMA у компании Paramount, и якобы стоимость Bellator оценивается в 500 миллионов долларов.