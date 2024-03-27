Дана Уайт угрожал уйти в отставку, когда стоял вопрос об увольнении Джо Рогана

Глава UFC Дана Уайт в интервью Лексу Фридману подтвердил, что в 2022-м стоял вопрос об увольнении Джо Рогана из UFC из-за давления общественности. Несколько выпусков подкастов Рогана были удалены из Spotify за неоднозначное содержание и комментарии.

«Все, кто со мной, знают, что я не предам своих людей. Я никого не уволил во времена COVID. Эти люди проработали со мной 20 лет, и мы собираемся их уволить? Ну уж нет. Этого никогда не случится, ничего подобного не произойдет, пока я здесь. Джо Роган был очень лоялен ко мне, а я очень предан Джо Рогану», — сказал Уайт.

Роган подвергался критике по нескольким причинам. Его обвиняли в пропаганде дезинформации, в том числе из-за критики вакцин против коронавируса, а известный музыкант Нил Янг из-за Рогана удалил свой музыкальный каталог из Spotify.