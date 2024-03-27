Кори Сэндхэген: «О'Мэлли может прикончить Двалишвили»

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) допускает, что чемпион дивизиона Шон О'Мэлли (18-1) нокаутирует первый номер рейтинга Мераба Двалишвили (17-4).

«Честно говоря, я думаю, что у О'Мэлли есть все шансы прикончить Мараба. О'Мэлли гораздо лучше в ударке, чем Мераб, а Мераб лучше как борец и грэпплер. А еще у Мараба просто свой стиль в грэпплинге, он не удерживает соперников на земле. И если бы я был Марабом, я бы попытался прижать О'Мэлли к конвасу и удержать там. А если бы я был О'Мэлли, я бы использовал первую минуту каждого раунда, чтобы сделать то же самое, что он сделал с [Алджамейном] Стерлингом. Я допускаю, что О'Мэлли победит», — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Линчу.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили в прошлом бою победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.