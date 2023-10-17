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Сегодня, 10:25

Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) в первом бою с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2) недооценил австралийца.

«Если кто и будет в форме и готов к пятираундовому титульному бою через десять дней, так это Александр Волкановски, — заявил Кормье на своем YouTube-канале. — Он боец номер один в мире. Он снова и снова доказывает, что парни в полулегком весе не могут с ним тягаться. Он стал таким доминирующим чемпионом, какого мы не видели уже очень давно, и в первом бою с Исламом у него было много удачных эпизодов. Каждый раз, когда объявляют подобный поединок, задаешься вопросом, что думают команды. Очевидно, что Волкановски очень уверен в себе после того, что он сделал в первом поединке.

Но когда слышишь, что говорит Ислам, или смотришь на его посты в соцсетях, Ислам всегда говорит: «Спасибо, что принял бой. Не используй это как оправдание». Я считаю, что в первом бою Ислам, возможно, немного недооценил этого парня. Я думаю, что он отнесся к нему немного несерьезно, потому что рассчитывал, что сможет его прикончить. Мне показалось, что Махачев слишком агрессивно начал бой. Если вы знаете Ислама, то знаете, что он так не дерется. Мне показалось, что у него была мысль, что он его прикончит, потому что он меньше, и он был удивлен тем, насколько хорош Волкановски. Я не думаю, что в этот раз это повторится».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Волкановски
Даниэль Кормье
Ислам Махачев
UFC
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