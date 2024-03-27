Кормье: «Махачев против Порье — это грандиозный бой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) должен встретиться со вторым номером рейтинга Дастином Порье (30-8).

«Это беспроигрышная ситуация для UFC, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Ислам хочет драться, поэтому я думаю, что нужно постараться сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Мне это нравится. Бронируйте. Прямо сейчас. Махачев против Порье. Это будет грандиозный бой, это действительно будет самый большой бой, который когда-либо проводил Ислам Махачев с точки зрения кассовых сборов».

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Порье нокаутировал 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.