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Сегодня, 08:33

Джон Джонс ответил на призывы лишить его титула: «Это просто смешно»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) раскритиковал временного чемпиона Тома Аспиналла (14-3), который ранее призвал Джонса оставить титул.

«Вот уже 15 лет я сталкиваюсь с самыми жесткими соперниками, которых только может предложить этот мир. Во время подготовки к защите титула я получил серьезную травму, которая впервые в моей карьере потребовала операции. Теперь новички требуют, чтобы меня лишили чемпионского титула. Ноль побед над легендами, ноль защит титула, и вы уже думаете, что можете давать советы Дане, это просто смешно. За свою 15-летнюю карьеру я видел так много парней, которые должны были стать следующими большими звездами. В жизни был только один Джон Джонс, никогда не забывайте об этом», — написал Джонс в соцсети X.

Аспиналл в ответ на это написал: «Ты прав. Прости, Джон».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
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