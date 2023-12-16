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Сегодня, 08:17

Эдвардс оказался тяжелее Ковингтона перед боем за титул чемпиона на UFC 296

Руслан Минаев
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Стали известны результаты взвешивания бойцов перед турниром UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе (США).

В главном бою подерутся британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон, которые оспорят титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

В со-главном бою бразилец Алешандре Пантожа будет защищать титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе против американца Брэндона Ройвала.

Также в основном карде Шавкат Рахмонов (Казахстан) подерется со Стивеном Томпсоном (США). Все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.

Результаты взвешивания перед UFC 296:

Леон Эдвардс (77,11 кг) — Колби Ковингтон (76,88 кг);

Александр Пантожа (56,7 кг) — Брэндон Ройвал (56,47 кг);

Шавкат Рахмонов (77,56 кг) — Стивен Томпсон (77,56 кг);

Тони Фергюсон (70,53 кг) — Пэдди Пимблетт (70,53 кг);

Джош Эмметт (66,22 кг) — Брайс Митчелл (66 кг);

Тагир Уланбеков (57,15 кг) — Коди Дарден (57,15 кг);

Мартин Будай (119,97 кг) — Шамиль Газиев (117,7 кг).

Александр Пантожа
Брэндон Ройвал
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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