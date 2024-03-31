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Сегодня, 10:44

Фьоро вошла в топ-5 действующих бойцов UFC с самой длинной серией побед

Давид Хачатрян
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34-летняя француженка Манон Фьоро (12-1) одержала седьмую победу подряд в UFC, одолев Эрин Бланчфилд (12-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити, США.

Таким образом, она вошла в топ-5 действующих бойцов с самой длинной серией побед.

Топ-5 действующих бойцов UFC с самой длинной серией побед:

1. Ислам Махачев (13);

2. Мераб Двалишвили (10);

3. Мовсар Евлоев (8);

4. Манон Фьоро (7);

5. Татьяна Суарес (7).

Фьоро занимает третью строчку рейтинга в наилегчайшем весе. Впереди нее в рейтинге Бланчфилд, Валентина Шевченко (23-4) и Алекса Грассо (16-3).

UFC
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