Нганну хочет подраться с Уайлдером: «Его имя будет в моем послужном списке»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) призвал экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3) вернуться к своей былой форме, чтобы в будущем они смогли подраться на ринге.

«Три лучших парня, которые всегда были у меня на примете, — это Фьюри, Джошуа и Уайлдер, — сказал Нганну в интервью Sky Sports. — Уайлдеру лучше собраться, потому что я еще не закончил, я хочу, чтобы это имя было в моем послужном списке. Два месяца назад мы говорили о бое с Деонтеем Уайлдером в PFL. Обстановка может быстро измениться. Все возможно».

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уайлдер проиграл австралийцу Джозефу Паркеру (34-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.