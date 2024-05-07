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Сегодня, 16:12

Гаджиев: «Hardcore оказывает много позитивного влияния, но формат надо менять»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не согласился со старшим тренером сборной Москвы Магомедом Магомедовым, который раскритиковал деятельность Hardcore FC.

«Hardcore познакомил с ММА минимум миллион человек. Логика простая. Hardcore смотрят миллион человек. Из них половина про ММА знали, а половина — новые зрители. Значит, их вклад колоссален. Вред, конечно, есть, если молодежь думает, что нормально матюгаться и драться вне клетки. Hardcore над этим работает», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

По словам специалиста, он прекрасно знает, как это непросто приходится руководству Hardcore даже для поддержания нынешнего формата.

«Это нервы, силы, деньги. Никому не станет лучше оттого, что завтра Hardcore закроют. Кто-то похлопает в ладоши и все. Но менять существующий формат, безусловно, надо. Толя Сульянов понимает это как никто другой. У него есть время, чтобы люди увидели, как формат меняется. Он вслух декларирует, что будут изменения, есть штрафы и санкции. Рано или поздно это приведет к успеху», — сказал Гаджиев.

Камил Гаджиев ранее пригласил Анатолия Сульянова на официальное мероприятие своей лиги, а вице-президент ACA Асланбек Бадаев принял вызов главы Hardcore, который выразил желание провести борцовскую схватку.

Источник: Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
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