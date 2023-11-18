Гаджиев считает, что Перейра может конкурировать с Анкалаевым

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу Алекса Перейры над Иржи Прохазкой в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«Я не сказал, что остановка в поединке Иржи Прохазки и Алекса Перейры была скандальной. Можно было не останавливать. Рефери посмешил, хотя зачастую рефери лучше знает. Он видит то, что не видим мы. Я не знаю, какой у Прохазки характер. Когда рефери знает бойца лично, он знает, когда нужно останавливать бой. Пример Виктора Корнеева, который не остановил бой Фабио Мальдонадо с Федором Емельяненко. Он знал, что Федор может выжить в любой ситуации. Емельяненко выжил и вернулся в бой. Американские судьи и рефери более формально к этому относятся. Есть повод — останавливают. В Перейре я увидел бойца, который может конкурировать с Магомедом Анкалаевым. Мага больше сам с собой конкурирует. У него в главных боях случаются какие-то недоразумения. Не так подошел, не так был хорош. Если Анкалаев будет в своей лучшей форме, он выиграет у Перейры. Вес пока не изобилует большими именами. Перейра приходит в дивизион и сразу становится чемпионом», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Перейра победил Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бойцы возглавили турнир UFC 295, который проходил в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.