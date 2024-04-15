Гаджиев: «Не верю в победу Царукяна над Махачевым»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление Армана Царукяна (22-3) о том, что он может нокаутировать действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1).

13 апреля на турнире UFC 300 27-летний спортсмен победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

«Фаната [Царукян] ударил за фак, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Но знаете, как это было? Идет такой заряженный Арман, который сейчас хочет снести Оливейру. И там человек, похожий на Оливейру, какой-нибудь бразилец из толпы, ему фак показывает. И он просто на заряде залетает туда, пытается его ударить. В общем, ничего особенного. Давайте прямо скажем. Надеюсь, обойдется без заявлений в милицию.

По поводу победы. Да, победил. Тяжелый бой, непростой, никто не говорил, что бой будет легким. Насчет нокаутировать Махачева. В очередной раз скажу, нет, не нокаутирует Царукян Махачева. Он же Оливейру не нокаутировал. Он в принципе из того, что запомнилось, нокаутировал [Бенила] Дариуша, чуть пробитого. Вот если Арман будет говорить, выиграю у Махачева решением судей, кто-то еще, может быть, поверит.

В целом в победу Армана над Исламом не верю. Слишком уж хорош Ислам. И вообще не верю в то, что в 70 килограммов, в легком весе, кто-то выиграет у Ислама. И, естественно, при условии, что Ислам будет тренироваться, будет в форме, не занизит к себе требования, что иногда у людей бывает. Надеюсь, он не из этой категории».

Ислам Махачев (25-1) подерется против третьего номера рейтинга в легком дивизионе Дастина Порье (30-8) 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси, США.