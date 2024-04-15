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Сегодня, 11:30

Холлоуэй назвал возможных следующих соперников

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) сообщил, что может подраться против чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1) или чемпиона полулегкого дивизиона Илии Топурии (15-0).

«У меня есть варианты, и я чувствую себя прекрасно, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — Дана счастлив, Хантер Кэмпбелл счастлив, Шон Шелби счастлив. Мы сядем с командой и все решим. Я видел, что они только что объявили бой за титул чемпиона в легком весе, так что, похоже, Ислам Махачев наконец-то проведет защиту титула против легковеса, и это хорошо для него. Как я уже сказал, есть еще чемпион в полулегком весе Илия Топурия. Он делает все возможное, чтобы спастись от быка в загоне».

Макс Холлоуэй. Холлоуэй выдал безумный нокаут на UFC 300! Макс вырубил Гейджи за секунду до конца боя

32-летний Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи (25-5) в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ранее Топурия поздравил Холлоуэя с победой над Гейджи и пообещал «отключить ему свет».

Илия Топурия
Ислам Махачев
Макс Холлоуэй
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