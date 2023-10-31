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Сегодня, 14:41

Генри Сехудо и Мераб Двалишвили могут подраться в январе 2024-го

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) подерется с Мерабом Двалишвили (16-4) в январе 2024 года, сообщает инсайдер Георгий Кокиашвили в соцсети X.

«Официальной даты и заключенных контрактов пока нет, но, скорее всего, Двалишвили проведет бой против Сехудо в январе», — написал Кокиашвили.

Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
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